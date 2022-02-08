В Москве сотни человек эвакуировали с Красной площади из-за сумки

Примерно 700 человек эвакуировали в Москве с Красной площади в связи с обнаружением бесхозной сумки. На месте происшествия работают оперативники и кинологи, передаёт АГН Москва.

Около 700 человек были эвакуированы с Красной площади в связи с обнаружением подозрительной сумки, — говорится в сообщении.

В экстренных службах агентству рассказали, что на место инцидента прибыли оперативная группа и кинологи.

В столице и других городах России наблюдается очередная волна «минирований». В Москве, в частности, в экстренные службы поступали сообщения о якобы заложенных бомбах в аэропорту Шереметьево, зданиях судов, а также неизвестные злоумышленники «минировали» Казанский и Курский вокзалы.

Некоторое время назад сотрудники полиции и ФСБ задержали 33-летнего мужчину, который занимался рассылкой сообщений о минировании транспорта в Петербурге. Его отправили под арест. В случае доказательства вины, ему грозит штраф в до 700 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.