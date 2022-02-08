В Москве сотни человек эвакуировали с Красной площади из-за сумки
В Москве около 700 человек эвакуировали с Красной площади из-за сумки
Сергей Попов
Сергей Попов
14:22, 08 февраля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Примерно 700 человек эвакуировали в Москве с Красной площади в связи с обнаружением бесхозной сумки. На месте происшествия работают оперативники и кинологи, передаёт АГН Москва.
Около 700 человек были эвакуированы с Красной площади в связи с обнаружением подозрительной сумки, — говорится в сообщении.
В экстренных службах агентству рассказали, что на место инцидента прибыли оперативная группа и кинологи.
В столице и других городах России наблюдается очередная волна «минирований». В Москве, в частности, в экстренные службы поступали сообщения о якобы заложенных бомбах в аэропорту Шереметьево, зданиях судов, а также неизвестные злоумышленники «минировали» Казанский и Курский вокзалы.
Некоторое время назад сотрудники полиции и ФСБ задержали 33-летнего мужчину, который занимался рассылкой сообщений о минировании транспорта в Петербурге. Его отправили под арест. В случае доказательства вины, ему грозит штраф в до 700 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.