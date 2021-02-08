В Москве школьница выпала из окна девятого этажа после разговора с мамой

https://static.news.ru/photo/82588552-69fb-11eb-9f14-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве 11-летняя школьница выпала из окна девятого этажа после разговора с мамой об Интернете и попала в больницу с многочисленными переломами.

Инцидент произошёл утром 8 февраля по адресу: Петровско-Разумовский проезд, дом 6, корпус 3.

Медики диагностировали переломы черепа, открытые переломы рук, а также переломы таза. Направлена в больницу, — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Мать девочки рассказала, что накануне перед сном говорила с дочерью об использовании Интернета, а также о том, какие видео можно смотреть в её возрасте, после чего все отправились спать. Около пяти часов утра женщина услышала подозрительный звук в комнате дочери, зашла и увидела открытое окно, а ребёнка — уже внизу.

В данное время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства ЧП.

Ранее житель Воронежа выпал из окна 17-го этажа на коляску с ребёнком. Инцидент произошёл во дворе дома в жилом комплексе «Звёздный» на Острогожской улице. Мать с коляской шла по тротуару, когда с высоты упал человек. Пятимесячный ребёнок, по неподтверждённым данным, скончался по дороге в больницу, также погиб выпавший из окна мужчина. По словам соседей, мужчина проживал один на последнем этаже. В настоящее время полицейские устанавливают подробности произошедшего, писал NEWS.ru.