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В Москве ребёнок упал на рельсы на станции метро «Бабушкинская»

16:33, 11 января 2021 20
Фото: АГН «Москва»

Ребёнок упал на рельсы на станции метро Москвы «Бабушкинская», однако машинист успел вовремя остановить состав.

Машинист поезда молниеносно среагировал и остановил состав. После чего обесточил рельс и достал мальчика. Теперь героя ждёт награда, — сообщила пресс-служба Дептранса столицы.

Детали произошедшего уточняются. Движение поездов на Калужско-Рижской линии осуществляется в соответствии с графиком.

Ранее в московском метро мужчина погиб, упав на рельсы под прибывающий поезд. Инцидент произошёл на станции «Красносельская» Сокольнической линии 3 января около 12:50. Движение поездов было временно остановлено. Мужчина погиб. Специалисты сняли напряжение контактного рельса на 10 минут для извлечения тела погибшего пассажира.

А 30 декабря Дептранс сообщил, что человек упал на рельсы на станции «Косино» в Московском метрополитене. Его спас машинист, который сумел вовремя остановить поезд. Инцидент произошёл с мужчиной 1984 года рождения. Он не получил серьёзных травм. Позже выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и оказался на рельсах по своей воле. Машиниста премировали за спасение человека. Чудом избежавшему гибели москвичу грозит штраф до миллиона рублей, писал NEWS.ru.

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