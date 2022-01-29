В Москве разыскивают мужчину, спасшего девушку из горящей квартиры

Мужчину по имени Константин, спасшего девушку из горящей квартиры в Чертаново, ищут жильцы дома и пожарные в Москве. Пожар произошёл вечером 29 января в многоэтажном доме на улице Дорожной, сообщает РЕН ТВ.

Трое мужчин спасали одну из жительниц из объятой пламенем квартиры на девятом этаже. Они высунулись из окна своей квартиры, чтобы поймать женщину, живущую этажом выше, что им и удалось. Как сообщают очевидцы, инициатором спасения стал мужчина по имени Константин, он работает в трамвайном депо.

Всего из горящего дома были спасены 12 человек. Трое пострадали во время происшествия. Пожар на данное время удалось потушить.

Ранее сообщалось, что в посёлке Плесецк Архангельской области во время пожара погибли мать и четверо детей в возрасте от 3 до 12 лет. Семья жила в деревянном двухэтажном бараке и стояла на учёте как проживающая в социально опасных условиях. Следственный комитет возбудил дело по факту гибели многодетной семьи, одна из статей — о халатности, повлёкшей смерть матери с детьми.