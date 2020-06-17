Рабочий погиб в коллекторе в Москве

https://static.news.ru/photo/bc88ecb6-b0c5-11ea-a1b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Один рабочий погиб, а другой пострадал при выполнении работ в коллекторе на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в экстренных службах столицы.

Инцидент произошёл в ходе проведения работ в коллекторе по адресу: 2-й Южнопортовый проезд, 10, строение 8. Пострадали двое рабочих, один из которых скончался, передаёт РИА Новости.

По предварительным данным, коллектор принадлежит ООО «Южный речной порт». Обстоятельства происшествия выясняются.

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