В Москве пьяный водитель покусал гаишников

В Москве водитель покусал сотрудников ГИБДД в ходе проверки документов. Об этом пишет «112».

Инцидент произошёл в районе Гольяново. Полицейские остановили гражданина Узбекистана с признаками алкогольного опьянения. Его попросили предоставить документы, однако мужчина отреагировал неадекватно. Когда мужчину попытались задержать, он оказал сопротивление — водитель дрался и кусался. Пока неизвестно, какая судьба теперь ожидает кусачего гражданина.

Уточняется, что сотрудникам полиции медицинская помощь не потребовалась. Другие подробности инцидента неизвестны.

Ранее пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки прокомментировала агрессивное поведение овчарки президента США Джо Байдена — Мейджора. Животное покусало охранника. Она рассказала, что собака ещё привыкает к новым людям и проходит акклиматизацию. У лидера Штатов также есть вторая собака, однако о её агрессии не сообщалось.