В Москве пропал художник Андрей Смотрин

https://static.news.ru/photo/d33c5b28-6605-11eb-8801-96000091f725_660.jpg Фото: andrey_smotrin/Instagram.com

Молодой художника Андрей Смотрин ушёл из дома в Москве и уже несколько дней не выходит на связь. Об этом сообщила гражданская супруга Смотрина Мария Гайдай.

Пропавший вышел из дома вечером 30 января, и с тех пор его местонахождение остаётся неизвестным. По словам сожительницы, молодой человек раньше не уходил из дома и не пропадал без предупреждений, сообщает «Пятый канал».

На вид художнику 25-30 лет, ростом в 185-190 см. При уходе из дома был одет в синие джинсы и жёлто-коричневую куртку.

Художник отучился в художественном училище в Йошкар-Оле, а также в московском ВГИКе. Он был участником нескольких выставок, таких как «В. Э. Брагинский и ученики», «Молодость России», «Кино без режиссёра» и др.

Ранее NEWS.ru писал, что активист Константин Котов, получивший приговор по «дадинской» статье после митингов в Москве в 2019 году, пропал в столице. По словам его адвоката Марии Эйсмонт, молодой человек вышел из дома, чтобы забрать заказ из магазина. Однако в торговой точке он не появился и с тех пор не выходит на связь.