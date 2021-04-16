В Москве произошло ДТП с участием девяти автомобилей

На территории Москвы произошла авария с участием девяти транспортных средств. Об этом в субботу, 17 апреля, сообщили представители пресс-службы департамента транспорта.
Отмечается, что ДТП произошло на Варшавском шоссе. Возле дома № 9 столкнулись девять автомобилей. В результате аварии никто не пострадал.
На Варшавском шоссе в районе дома 9 столкнулись девять автомобилей. Предварительно, без пострадавших. Три участника ДТП уже освободили проезжую часть самостоятельно, — написано в Telegram-канале департамента.
В районе аварии на три километра затруднено движение в сторону центра Москвы. На месте в данный момент работают сотрудники оперативных служб.
Как ранее передавал NEWS.ru, четыре человека погибли в результате лобового столкновения легкового автомобиля и грузовика на трассе в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Инцидент произошёл в ночь на 16 апреля на 28-м километре автодороги Советский — Зеленоборск.