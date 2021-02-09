В Москве при взрыве в квартире погиб инвалид

Тело мужчины обнаружили в квартире на северо-востоке Москвы, где произошёл взрыв.
По данным РЕН ТВ, у погибшего 54-летнего москвича на теле
Мужчина проживал в квартире вместе с матерью. Ранее он перенёс инсульт, после чего стал инвалидом. До смерти погибший пытался найти работу, но безрезультатно.
В данное время на месте ЧС работают сотрудники полиции и медики. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее NEWS.ru писал, что один человек скончался в результате пожара, который произошёл 25 января на заводе в Уфе. Об этом сообщили в госкомитете Башкирии по ЧС.
Пожар произошёл 25 января на заводе ПАО «Уфаоргсинтез» в Уфе. На открытой площадке, расположенной на территории предприятия, загорелись две ёмкости. Возгорание началось примерно в 17:20 на Бирском тракте. Огонь охватил ёмкости с метановодородом объёмом 25 кубометров, одна из них разрушилась. Пожару присвоен четвёртый номер сложности из пяти возможных.