В Москве при взрыве в квартире погиб инвалид

https://static.news.ru/photo/06d59834-6ad2-11eb-8e5d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тело мужчины обнаружили в квартире на северо-востоке Москвы, где произошёл взрыв.

По данным РЕН ТВ, у погибшего 54-летнего москвича на теле имеются ожоги и оторвана рука. Кроме того, у него обнаружена обширная открытая рана живота.

Мужчина проживал в квартире вместе с матерью. Ранее он перенёс инсульт, после чего стал инвалидом. До смерти погибший пытался найти работу, но безрезультатно.

В данное время на месте ЧС работают сотрудники полиции и медики. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее NEWS.ru писал, что один человек скончался в результате пожара, который произошёл 25 января на заводе в Уфе. Об этом сообщили в госкомитете Башкирии по ЧС.

Пожар произошёл 25 января на заводе ПАО «Уфаоргсинтез» в Уфе. На открытой площадке, расположенной на территории предприятия, загорелись две ёмкости. Возгорание началось примерно в 17:20 на Бирском тракте. Огонь охватил ёмкости с метановодородом объёмом 25 кубометров, одна из них разрушилась. Пожару присвоен четвёртый номер сложности из пяти возможных.