https://static.news.ru/photo/619484a0-351e-11ea-b252-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В воскресенье, 12 января, в одном из жилых домов на западе Москвы произошёл пожар. Сотрудники спасательных служб смогли вытащить одного человека из горящего здания. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.
Возгорание произошло по следующему адресу: улица Гришина, дом 18, корпус 1.
Пожарные ликвидировали возгорание постельных принадлежностей на площади 2 кв. м. в квартире на пятом этаже. Из квартиры спасён один человек, — передаёт АГН «Москва» сообщение пресс-службы МЧС.
В настоящее время человека, спасённого из горящей квартиры, отправили для осмотра к медицинским специалистам.
Ранее NEWS.ru писал, что на севере столицы 8 января загорелись бытовки. На место происшествия прибыли пожарные.
Инцидент произошёл по адресу: Лихоборская набережная, дом 5, строение 2. Площадь пожара составляет около 600 кв. метров. Спасатели достали из огня двух человек.