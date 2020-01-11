Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В воскресенье, 12 января, в одном из жилых домов на западе Москвы произошёл пожар. Сотрудники спасательных служб смогли вытащить одного человека из горящего здания. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

Возгорание произошло по следующему адресу: улица Гришина, дом 18, корпус 1.

Пожарные ликвидировали возгорание постельных принадлежностей на площади 2 кв. м. в квартире на пятом этаже. Из квартиры спасён один человек, — передаёт АГН «Москва» сообщение пресс-службы МЧС.

В настоящее время человека, спасённого из горящей квартиры, отправили для осмотра к медицинским специалистам.

Ранее NEWS.ru писал, что на севере столицы 8 января загорелись бытовки. На место происшествия прибыли пожарные.

Инцидент произошёл по адресу: Лихоборская набережная, дом 5, строение 2. Площадь пожара составляет около 600 кв. метров. Спасатели достали из огня двух человек.

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