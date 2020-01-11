Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Трое рыбаков в Охотском море оказались на оторванной льдине. Сообщение об этом поступило спасателям, которые на судне с воздушной подушкой эвакуировали мужчин. Данной информацией в воскресенье, 12 января, с журналистами поделились представители пресс-службы ГУ МЧС по Магаданскому краю.

Отмечается, что трое местных жителей рыбачили в 200 метрах от пирса. Мужчины так увлеклись рыбалкой, что не заметили, как начался отлив и лёд раскололся. Между рыбаками и пирсом оказалась промоина...