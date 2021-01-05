В Москве при пожаре погибли четыре человека

https://static.news.ru/photo/37a662bc-50de-11eb-b9df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар в жилом доме на западе Москвы унёс жизни четырёх человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

К сожалению, в результате пожара погибли четыре человека, — цитирует ТАСС сообщение.

Пожар произошёл в квартире на 7-м этаже в 22-этажном жилом доме, расположенном на Беловежской улице. МЧС сообщило об этом в 13:46.

Отмечается, что огонь распространился на площади не менее трёх квадратных метров. Пожарные спасли из огня пятерых человек.

Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём. По словам соседей, в квартире, где произошёл пожар, проживали люди, злоупотреблявшие алкоголем.

Как писал NEWS.ru, в столице на Халтуринской улице возник пожар в многоэтажном жилом доме на 10-м этаже. В МЧС сообщили о частичной эвакуации людей из здания. В результате инцидента один человек погиб.

Сначала загорелся балкон в квартире на 10-м этаже, а потом пламя перекинулось на вышестоящий балкон. Спасатели эвакуировали жильцов с верхних этажей.