В Москве потушили возгорание в ТЦ «Афимолл сити»

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Сотрудники московского ТЦ «Афимолл сити» эвакуировали около 400 человек из здания,а затем самостоятельно ликвидировали возгорание.

В ГУМЧС по Москве сообщили, что возгорание произошло на первом этаже в одном из помещений. Площадь пожара составила 0,5 квадратного метра. На месте происшествия работают спасатели. Данных о пострадавших нет Причины случившегося устанавливаются, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что страдающий психическим расстройством пациент устроил пожар в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии имени Бехтерева в Санкт-Петербурге.