В Москве после взрыва газовых баллонов горит промышленный объект

https://static.news.ru/photo/1bc9d7e0-62e5-11eb-8df0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из видео/АГН «Москва»

В Москве начался пожар на промышленном объекте. Возгорание произошло после взрывов газовых баллонов.

Инцидент произошёл на Походном проезде в Тушино. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Москве, пожару присвоен третий ранг сложности.

Отмечается, что высокая температура и взрывы мешают сотрудникам пожарной службы пробраться к очагу возгорания. Кроме того, существует вероятность распространения огня. Источник сообщает об угрозе взрыва ёмкости с газом объёмом 24 кубометра.

В 12:18 поступило сообщение о возгорании по адресу: Походный проезд, дом 24, на территории промзоны. Происходит возгорание топливозаправщика, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал, что один человек скончался в результате пожара, который произошёл 25 января на заводе в Уфе. Об этом сообщили в госкомитете Башкирии по ЧС.

Пожар произошёл 25 января на заводе ПАО «Уфаоргсинтез» в Уфе. На открытой площадке, расположенной на территории предприятия, загорелись две ёмкости. Возгорание началось примерно в 17:20 на Бирском тракте. Огонь охватил ёмкости с метановодородом объёмом 25 кубометров, одна из них разрушилась. Пожару присвоен четвёртый номер сложности из пяти возможных.