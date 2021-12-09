В Москве после конфликта задержали 15 человек

В Москве в результате конфликта задержаны пятнадцать человек. Инцидент произошёл на Краснодонской улице столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

На Краснодонской улице произошел конфликт между группой граждан. В настоящее время 15 человек задержаны и доставлены в отдел полиции, — сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что в настоящее время проводится проверка. Также полицейские рассказали, что непосредственно в драке участвовали двое, а остальные просто за ними наблюдали.

В свою очередь, источник ТАСС в правоохранительных структурах рассказал агентству, что драка произошла на свадьбе уроженцев одной из стран ближнего зарубежья.

Ранее стало известно о том, что в Москве после жестокого избиения скончался бывший первый заместитель министра энергетики России Леонид Тропко. Нападение на него произошло ещё в ноябре, и всё это время он с многочисленными травмами находился в больнице. Избиению предшествовал конфликт бывшего чиновника с молодым человеком из-за подъездной двери