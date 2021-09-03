В Москве полностью перекрыто движение по Ленинградскому проспекту в центр

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Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet, вылетевший из Москвы в Белгород, подал сигнал тревоги и возвращается в Шереметьево. Об этом пишут «Известия» в своём Telegram-канале.

Причиной возврата самолёта в Шереметьево стал отказ датчика системы управления, сообщил источник. Данные уточняются. Ранее стало известно, что в результате жёсткой посадки самолёта в Энгельсском районе Саратовской области пилот получил...