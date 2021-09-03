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Происшествия

В Москве полностью перекрыто движение по Ленинградскому проспекту в центр

23:22, 03 сентября 2021
В Москве полностью перекрыто движение по Ленинградскому проспекту в центр Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В Москве полностью перекрыто движение по Ленинградскому проспекту в сторону центра. Причиной стало ДТП с участием грузовика. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

Инцидент произошёл в районе пересечения Ленинградского проспекта с Третьим транспортным кольцом. Сообщается, что грузовик упал с эстакады.

Движение по Ленинградскому проспекту в сторону центра полностью перекрыто, — сообщает дептранс.

Автомобили перенаправляют через дублёр Ленинградского проспекта. В департаменте транспорта призывают водителей заранее планировать варианты объезда места происшествия.

Ранее сообщалось, что в крупном ДТП под Тамбовом пострадали восемь человек.

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