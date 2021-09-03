В Москве полностью перекрыто движение по Ленинградскому проспекту в центр
В Москве полностью перекрыто движение по Ленинградскому проспекту в сторону центра. Причиной стало ДТП с участием грузовика. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.
Инцидент произошёл в районе пересечения Ленинградского проспекта с Третьим транспортным кольцом. Сообщается, что грузовик упал с эстакады.
Движение по Ленинградскому проспекту в сторону центра полностью перекрыто, —
сообщаетдептранс.
Автомобили перенаправляют через дублёр Ленинградского проспекта. В департаменте транспорта призывают водителей заранее планировать варианты объезда места происшествия.
Ранее сообщалось, что в крупном ДТП под Тамбовом пострадали восемь человек.