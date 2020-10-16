В Москве полиция со стрельбой задержала пьяных дебоширов

https://static.news.ru/photo/10589d5a-0fc1-11eb-abf5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наряд полиции был вынужден применить оружие при задержании двух подвыпивших граждан в Москве.

Инцидент случился в сквере на улице Минской после того, как местные жители вызвали полицию, чтобы утихомирить двоих пьяных молодых людей. Прибывшие стражи порядка попытались задержать дебоширов, но один из них оказал сопротивление. Полицейским пришлось выстрелить несколько раз в воздух, чтобы его успокоить, сообщает Life.

Нарушителей пока оштрафовали за распитие алкоголя в запрещённых местах и за неповиновение полиции. Но им может грозить и уголовное дело за избиение полицейского.

Ранее NEWS.ru писал, что в одном из жилых домов Москвы полицейские нашли склад боеприпасов времён Великой Отечественной войны. Предполагается, что арсенал был собран так называемыми чёрными копателями.