https://static.news.ru/photo/5bb69fe0-444b-11eb-a1a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В Москве покончил с собой подполковник ФСО, замначальника одного из отделений Федеральной службы охраны.

Тело 38-летнего сотрудника ФСО было найдено в его собственной квартире. Рядом была обнаружена предсмертная записка, позволяющая предположить, что мужчина покончил с собой по личным мотивам, пишет ТАСС.

Скорее всего, сотрудник спецслужбы покончил с собой, — сообщил агентству источник в правоохранительных органах.

Следственный комитет начал проверку в связи с инцидентом.

30 ноября NEWS.ru сообщал, что сотрудник ФСО из отдела, отвечавшего за личную охрану президента, свёл счёты с жизнью по личным мотивам.

Отмечается, что в ФСО практика переработок участилась в последнее время из-за дефицита кадров. Дополнительные часы переработок никак не оплачиваются и не компенсируются. Раньше, накопив достаточное количество переработок, можно было выйти досрочно на пенсию. Но недавно эту практику отменили, а руководство ФСО заявило работникам, что все их дополнительные часы обнуляются.