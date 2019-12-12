https://static.news.ru/photo/478b4956-1cb7-11ea-96d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Задержан подозреваемый в убийстве студентки РУДН на юго-западе Москвы. Он находился в квартире жертвы.

С ним проводится ряд следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего. Расследование по уголовному делу продолжается, — сообщают в столичном главке СКР

Трагедия произошла в квартире дома на улице Академика Виноградова. Дело расследуется по статье 105 УК РФ «Убийство». Погибшей 21 год. Она училась на филологическом факультете. В вузе обещали помочь семье студентки.

Ранее NEWS.ru писал, что Дарья Анисович, бывшая студентка доцента СПбГУ Олега Соколова, рассказала о домогательствах с его стороны во время одной из реконструкций. Девушке пришлось общаться с сыщиками в связи с кровавым убийством любовницы и аспирантки Соколова Анастасии Ещенко.