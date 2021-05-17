В Москве подросток выпрыгнул из окна на глазах у полицейских

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В Москве подросток выпрыгнул из окна на седьмом этаже в присутствии сотрудников полиции. Он выжил после падения и в настоящее время находится в реанимации, сообщает Telegram-канал 112.

Полицейских вызвала мать мальчика по причине его неадекватного поведения. По её словам, он был агрессивен и грозился выпрыгнуть из окна. Пока прибывшие на место стражи порядка связывались с дежурной частью, подросток выполнил свою угрозу.

По данным канала, молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности. Его судили за хранение наркотиков и хулиганство.

Ранее сообщалось, что полицейские нашли у 16-летнего жителя Москвы пневматические пистолет и автомат, револьвер, а также тубус от ручного противотанкового гранатомёта. Основанием для обыска послужило то, что подросток рассказал своей подруге о планах устроить массовый расстрел в школе. Девочка раскрыла его намерения своим родителям, а те обратились в полицию. Молодой человек во время обыска заявил, что говорил в шутку и не собирался устраивать нападение.