Следователя СК задержали по делу о перестрелке в «Москва-Сити»

https://static.news.ru/photo/51957294-4139-11eb-be21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователя СК РФ Левона Агаджаняна задержали в Москве. Его подозревают в привлечении невиновного к уголовной ответственности и фальсификации доказательств по делу о стрельбе в деловом центре «Москва-Сити» в 2017 году.

В Басманный суд поступило ходатайство об аресте следователя до 17 февраля. Агаджаняну инкриминируют деяния, предусмотренные статьёй 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности), статьёй 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и статьёй 303 УК РФ (фальсификация доказательств). Других деталей следствия источник не привёл, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Перестрелка в «Москва-Сити» произошла 17 ноября 2017 года. Телохранители двух бизнесменов использовали огнестрельное оружие в башне «Око» в ходе конфликта. Шесть человек получили ранения, один из них позже скончался. Предполагается, что конфликт был вызван замечанием о неправильно припаркованном автомобиле.

Ранее NEWS.ru сообщал о задержании в Санкт-Петербурге следователя МВД по подозрению в получении взятки в 3,5 млн рублей с использованием служебного положения.