В Москве по делу о шпионаже арестован украинский экс-футболист Василенко

https://static.news.ru/photo/86776cac-bf7e-11ea-aeab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ подозревают украинского экс-футболиста Василия Василенко в шпионаже в пользу Украины. Мужчина был арестован в Москве.

Сотрудники ФСБ России при участии российских правоохранительных органов установили причастность гражданина Украины Василенко Василия Ивановича к совершению преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ «Шпионаж», — сообщил источник в правоохранительных органах журналистам ТАСС.

Василенко находится в СИЗО. Ему предъявлено обвинение.

Спортсмен родился в 1967 году. Он является гражданином Украины. С 1992 по 2001 год Василенко играл в защите у команд «Таврия» (Новотроицкое), «Торпедо» (Мелитополь), «Дружба» (Бердянск).

NEWS.ru писал, что вступил в силу приговор осуждённому за шпионаж американцу Полу Уилану. Мужчину приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Американец был задержан в декабре 2018 года после передачи ему флешки с информацией, которая составляла гостайну. Уилан отказался признавать свою вину, назвав дело сфабрикованным.