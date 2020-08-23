В Москве пенсионерка зацепилась за гвоздь в квартире и умерла

https://static.news.ru/photo/7f2e8070-e530-11ea-99b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

91-летняя жительница Москвы погибла в собственной квартире, случайно зацепившись за гвоздь. Инцидент произошёл в доме на улице Миклухо-Маклая.

Когда пенсионерка выходила из туалета, она задела кофтой гвоздь на дверном косяке. Она повисла на одежде, не смогла освободиться и скончалась от удушья. Тело женщины обнаружил её внук, который пришёл навестить родственницу, сообщает MK.RU.

NEWS.ru писал, что в Британии старушка пожарила еду на смазке вместо масла и умерла от отравления дымом. 74-летняя пенсионерка налила в сковороду смазку для защиты металла от коррозии, ржавчины и скрипа, положила картошку и легла отдохнуть. Старушка проснулась через два часа, когда дом был заполнен густым дымом. Она не смогла найти выход и умерла.