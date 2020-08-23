В Москве пенсионерка зацепилась за гвоздь в квартире и умерла

91-летняя жительница Москвы погибла в собственной квартире, случайно зацепившись за гвоздь. Инцидент произошёл в доме на улице Миклухо-Маклая.
Когда пенсионерка выходила из туалета, она задела кофтой гвоздь на дверном косяке. Она повисла на одежде, не смогла освободиться и скончалась от удушья. Тело женщины обнаружил её внук, который пришёл навестить родственницу,
NEWS.ru писал, что в Британии старушка пожарила еду на смазке вместо масла и умерла от отравления дымом. 74-летняя пенсионерка налила в сковороду смазку для защиты металла от коррозии, ржавчины и скрипа, положила картошку и легла отдохнуть. Старушка проснулась через два часа, когда дом был заполнен густым дымом. Она не смогла найти выход и умерла.
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