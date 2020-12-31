Московский пенсионер передал мошенникам 15 млн рублей

https://static.news.ru/photo/757acaa8-4c54-11eb-83b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожилой житель Москвы передал мошенникам 15 млн рублей, чтобы получить доступ к торговой платформе.

Инцидент произошёл днём 31 декабря. В частности, пенсионер перевёл злоумышленникам $203 тысячи. За это они обещали предоставить ему доступ к платформе.

С заявлением обратился мужчина 1944 года рождения, который перевёл около 203 тысяч долларов якобы трейдерам, которые обещали ему доступ к торговой площадке. После перевода денег специалист перестал выходить на связь, — рассказал источник в правоохранительных органах.

Известно, что пострадавший договорился с неким финансовым консультантом — он должен был перевести ему деньги в обмен на членство в организации, передаёт ТАСС.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Правоохранители разыскивают злоумышленников.

Ранее NEWS.ru писал, что мошенники в преддверии Нового года начали применять новый способ обмана граждан. Злоумышленники под видом сотрудников банков звонят россиянам и предлагают открыть ссылку, которая якобы содержит информацию о выгодных вкладах. Однако вместо привлекательного предложения клиенты, перейдя по ссылке, передают преступникам логин и пароль от личного кабинета.