В Москве 80-летний пенсионер продал жителю Московской области коллекцию драгоценных и полудрагоценных камней в обмен на $2 млн из «банка приколов».
Об этом сообщают в столичном главке МВД. По его данным, потерпевший обратился в полицию, подозреваемый задержан.
Злоумышленники заранее продумали схему противоправного деяния и распределили роли. Они арендовали офисное помещение, для того чтобы ввести заявителя в заблуждение и создать видимость работы финансовой организации, — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемый заключён под стражу,
Ранее NEWS.ru писал о том, что Басманный суд Москвы вынес приговоры организатору и участникам преступной группы кибермошенников.
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