https://static.news.ru/photo/987ee31c-2749-11ea-b527-fa163e074e61_660.jpg Фото: 77.мвд.рф

В Москве 80-летний пенсионер продал жителю Московской области коллекцию драгоценных и полудрагоценных камней в обмен на $2 млн из «банка приколов».

Об этом сообщают в столичном главке МВД. По его данным, потерпевший обратился в полицию, подозреваемый задержан.

Злоумышленники заранее продумали схему противоправного деяния и распределили роли. Они арендовали офисное помещение, для того чтобы ввести заявителя в заблуждение и создать видимость работы финансовой организации, — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемый заключён под стражу, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал о том, что Басманный суд Москвы вынес приговоры организатору и участникам преступной группы кибермошенников.