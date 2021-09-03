В Москве пассажирку сняли с авиарейса из-за отказа надеть маску

Полиция задержала пассажирку авиарейса Москва — Анталья за несоблюдение противокоронавирусных ограничений и дебош на борту самолёта. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Пассажирка отказалась надевать медицинскую маску, а затем стала в грубой форме общаться с бортпроводниками. В итоге те вызвали стражей порядка.

Процесс вывода дебоширки из салона самолёта остальные пассажиры сопровождали аплодисментами, а также криками «ура» и «браво». Сама виновница инцидента при этом улыбалась.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту сняли с рейса в Сочи пассажирку бизнес-класса. Она жаловалась на жару в салоне, требовала немедленно включить кондиционер, а также горячее питание. При этом женщина употребляла нецензурные выражения и делала акцент на том, что заплатила за билет «50 тыщ». В авиакомпании отметили, что её поведение создавало угрозу безопасности на борту.