В Москве отвалился элемент фасада от доходного дома Лебедева

https://static.news.ru/photo/d22f57da-4cf6-11eb-94bf-fa163e074e61_660.jpg Доходный дом А.П.Лебедева Фото: Скрин google.com/maps

Часть фасада отвалилась от доходного дома А. П. Лебедева, который находится на Садовой-Каретной улице в центре Москвы. Об этом сообщил источник в экстренных службах столицы.

На Садовой-Каретной улице в доме 22, корпус 1, где находится доходный дом А. П. Лебедева, по предварительным данным, отвалился элемент фасада, — рассказал ТАСС источник.

Как сообщается, в настоящее время территория вокруг здания ограждена. В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают, был ли нанесён архитектурному объекту существенный ущерб или же его удалось избежать.

Известно, что доходный дом А. П. Лебедева был построен в 1905 году архитектором С. М. Гончаровым. Он представляет собой кирпичное здание в стиле модерн с готической стилизацией на фасаде.

Ранее NEWS.ru писал, что автомобиль Mercedes врезался в здание Театра имени Вахтангова на Арбате в Москве. Инцидент произошёл в 23:00 31 декабря, за час до Нового года.

В момент ДТП на улице находились прохожие. Однако в результате ЧП никто не пострадал. После аварии из-под капота машины пошёл пар. Затем из машины вышли четыре человека, которые ушли с места происшествия.