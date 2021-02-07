В Москве отчим жестоко избил 12-летнюю девочку

https://static.news.ru/photo/63832806-693f-11eb-a2de-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве 12-летняя девочка попала в больницу после побоев. Следствие предполагает, что жестоко избить ребёнка мог его отчим.

Останкинская межрайонная прокуратура после инцидента с травмами девочки начала проверку соблюдения законодательства о несовершеннолетних. Если вина будет доказана, то злоумышленника ждёт серьёзное наказание вплоть до тюремного заключения.

По предварительной информации, 39-летний мужчина, состоящий в браке с матерью малолетней девочки 2008 года рождения, 6 февраля в квартире на улице Руставели причинил ребёнку телесные повреждения. В результате девочка доставлена в медицинское учреждение, — говорится в сообщении столичной прокуратуры.

Там отметили, что семья уже стояла на профилактическом учёте. Так, мать девочки уже ранее привлекалась к административной ответственность за неисполнение своих обязательств в качестве родителя.

В ходе следственной проверки правоохранители выяснят все обстоятельства произошедшего. Будет дана правовая оценка действиям органов, занимающихся выявлением семейного неблагополучия. Также к ответственности могут привлечь и мать девочки, если проверка покажет, что она не исполняет по отношению к ребёнку свои родительские обязанности, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Нижнем Тагиле толпа подростков жестоко избила школьницу. Несколько человек окружили девушку, не давая ей возможности убежать.

По словам очевидцев, драка произошла во дворе дома по Ленинградскому проспекту, 31а. В Сети распространяются кадры инцидента, на которых видно, что несколько подростков избивают одну девушку, а остальные дети просто стоят рядом и наблюдают за происходящим. Очевидцы событий были поражены таким хладнокровием и цинизмом школьников.