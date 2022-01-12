В Москве ограбили дом создателя сериала «Куклы» Василия Григорьева

Автор сериала «Куклы», ставшего житом в середине 90-х годов, был ограблен неизвестными в Москве. На дом Василия Григорьева было совершено разбойное нападение в ночь на 13 января, сообщает Пятый канал.

Неизвестные похитили порядка $150 тысяч и €50 тысяч. В настоящий момент сумма ущерба уточняется. Злоумышленники пока не найдены, полиция ведёт из розыск.

Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание подозреваемых, — приводит издание сообщение столичного главка.

Василий Григорьев прославился на всю страну, когда в 1994 году запустил сериал «Куклы» на телеканале НТВ. Героями его юмористической передачи стали резиновые двойники первых лиц разных стран, включая и Бориса Ельцина. Основным лейтмотивом шоу была злободневная сатира. Передача имела высокие рейтинги и была невероятно популярна у зрителей.

Ранее экс-резидент Comedy Club Тимур Родригез пообещал 1 млн рублей за информацию о грабителях, похитивших имущество из его дома в Подмосковье. Комедиант отметил, что все похищенные вещи важны ему и его родным не из-за их стоимости, а как память о значимых событиях.