В Москве один человек пострадал при столкновении четырёх машин 

https://static.news.ru/photo/02ffce74-412d-11eb-ab40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один человек пострадал в результате аварии с четырьмя машинами на Ленинградском проспекте в Москве. Об этом сообщили в Госавтоинспекции столицы.

ДТП произошло в 12:12 на Ленинградском проспекте в сторону центра перед выездом из Ходынского тоннеля. Один человек получил травмы и был госпитализирован.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, которые осуществляют регулировочно-распорядительные действия, передаёт ТАСС.

Уточняется, что из-за аварии по двум полосам на Ленинградском проспекте образовалась пробка в сторону центра протяжённостью 2 километра.

Ранее две легковые машины столкнулись в Гатчинском районе Ленинградской области. В результате ДТП погибли два человека. В аварию попали машины Daewoo Nexia и Chevrolet Lanos. В Daewoo водитель скончался, также пострадали трое пассажиров: женщина и двое несовершеннолетних, которые были госпитализированы с различными травмами. Во второй машине погиб пассажир. Её шофёр и ещё один пассажир были доставлены в больницу с тяжким вредом здоровью, писал NEWS.ru.