В Москве обнаружили тела мужчины и пятилетнего мальчика

https://static.news.ru/photo/fbc38956-3c41-11eb-99c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

На северо-востоке Москвы рядом с жилым домом в субботу, 12 декабря, были обнаружены тела. Одно из них принадлежало взрослому мужчине, а второе — пятилетнему мальчику. По факту обнаружения тел столичные следователи возбудили уголовное дело. Об этом журналистам рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По её словам, тела нашли неподалёку от жилого дома по проспекту Мира. Как отметила Иванова, покойными оказались мужчина 1981 года рождения и мальчик 2015 года рождения.

На их телах были зафиксированы травмы, характерные при падении с высоты. Следователи завели дело по статье УК РФ «Убийство малолетнего ребёнка», — цитирует РИА Новости старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве.

Как ранее передавал NEWS.ru, в городе Шлиссельбург Кировского района Ленинградской области нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Личность погибшего устанавливают. Место происшествия осмотрели сотрудники правоохранительных органов.