В Москве обнаружили мёртвым отставного генерала полиции

Генерал-майор полиции в отставке найден мёртвым с огнестрельным ранением в квартире на севере Москвы. По данному факту проводится проверка, сообщает «КП-Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело генерала обнаружила его супруга, которая и сообщила в полицию. По её словам, утром она услышала хлопок в соседней комнате, а когда вошла туда, увидела мужа уже мёртвым. Следов борьбы сотрудники полиции в комнате не обнаружили.

Погибший генерал до выхода в отставку занимал должность первого заместителя начальника экспертно-криминалистического центра МВД РФ.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске сотрудница полиции погибла в туалете от огнестрельного ранения. Её в бессознательном состоянии обнаружили коллеги, женщина умерла до прибытия медиков. Предполагается, что причиной смерти стало неосторожное обращение с оружием.