https://static.news.ru/photo/78ec3acc-5ba1-11ea-b705-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В московской квартире найдены мёртвыми 33-летний Артём и 32-летняя Анастасия. Тела обнаружил их 10-летний сын.

По данным полиции, утром ребёнок не смог их разбудить и позвонил своему дяде. Прибывшая скорая констатировала смерть супругов. Позднее криминалисты нашли в квартире белый порошок. По предварительным данным, они могли употребить наркотические вещества.

Знакомые погибших характеризуют семью как благополучную, сообщает РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru писал, что на территории России за последнее время выросло количество людей, которые эпизодически употребляют запрещённые вещества и считают, что полностью контролируют своё пристрастие к наркотикам.