Подросток покончил с собой в Москве

В ночь на субботу, 25 сентября, на северо-западе Москвы погиб 17-летний подросток. Характер травм позволяет предположить, что он покончил жизнь самоубийством, сообщает MK.RU.

Матери юноши понадобилась психологическая помощь. Другие подробности на данный момент неизвестны.

Ранее сообщалось, что найдены кураторы «групп смерти», побуждавшие несовершеннолетних совершать самоубийства. Ими оказались такие же подростки. Полиция разоблачила малолетних подозреваемых в Самарской, Владимирской и Нижегородской областях. Так, 14-летний житель посёлка Сокол выдавал себя за координатора одной из печально известных «групп смерти» в соцсетях. Он переписывался с несовершеннолетними и угрожал им в случае невыполнения заданий.

В Самарской области тем же самым занималась ученица 8-го класса. Она создала аккаунт в соцсети, указав телефонный номер своего отца и взяв чужие фото из Интернета. Вступив в группу, школьница начала давать задания другим участникам, в конечном итоге подводя их к смерти. Её ровесница из Нижегородской области делала рассылку сообщений с опасными заданиями для детей с мобильного телефона.