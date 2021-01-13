Тела двоих человек нашли в московской квартире за запертой дверью

https://static.news.ru/photo/ede9b052-5641-11eb-95ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Столичные следователи выясняют обстоятельства двойного убийства, совершённого в жилом доме на улице Аносова.

О преступлении в полицию сообщил начальник одного из убитых мужчин. По его словам, пожилой подчинённый не вышел на работу, не отвечал на звонки и не открывал дверь. Заглянув через окно, тот увидел на кровати два тела и предположил, что люди ещё спят. Несколько часов спустя он снова решил посмотреть в окно, но люди по-прежнему лежали на кроватях. Тогда мужчина обратился в правоохранительные органы.

Прибывшие полицейские выбили дверь в квартиру. По версии правоохранителей, люди были убиты во сне. Предположительно, преступнику каким-то способом удалось покинуть квартиру через окно, поскольку дверь была заперта изнутри. Как выяснилось, убитые были двумя братьями, сообщает Пятый канал.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Следователи устанавливают все обстоятельства совершённого преступления и возможных свидетелей.

Ранее NEWS.ru писал, что в одной из квартир Казани были обнаружены тела трёх человек со следами насильственной смерти. Ещё одно тело было найдено под окнами дома. По данным пресс-службы СУ СКР по Татарстану, 7 ноября 22-летний мужчина зарезал свою 18-летнюю подругу, её 59-летнюю мать и 62-летнего отца, а затем совершил самоубийство. Трагедия произошла в доме по улице Чуйкова. Причиной преступления стало то, что родители девушки были против её общения с молодым человеком.