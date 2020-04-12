Происшествия

В Москве неизвестный расстрелял приехавших на вызов полицейских

20:10, 12 апреля 2020 42
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам полиции, которые приехали на вызов в квартиру на Воронцовских прудах в Москве.

В коммунальную квартиру на Воронцовских прудах вызвали полицию. Через дверь по полицейским был открыл огонь из охотничьего оружия, — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По его словам, в квартире, где произошло ЧП, несколько собственников. Между ними произошёл конфликт, из-за которого и были вызваны стражи порядка.

В результате переговоров нарушителя убедили открыть дверь и сложить оружие. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудникам Росгвардии удалось задержать мужчину, который открыл огонь по охотникам в Венёвском районе. При этом когда на место происшествия подоспели полицейские, местный житель начал стрелять и по ним.

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