В Москве неизвестный ранил мужчину у входа в метро и скрылся

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Установлен предварительный виновник аварии, в которой погиб депутат Московской областной думы Эвклид Зафиров. Как пишет Telegram-канал SHOT, водитель фуры, столкнувшейся с машиной депутата, до этого вылетел на встречную полосу, где зацепил автомобиль Skoda.

После столкновения с первым авто фура протаранила Toyota Camry, в которой и находился Зафиров с другом. От полученных травм они скончались на месте. Установлено, что водитель грузовой машины был трезв....