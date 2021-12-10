В Москве неизвестный ранил мужчину у входа в метро и скрылся
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
12:31, 10 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
У входа на станцию метро «Славянский бульвар» в Москве неизвестный напал на мужчину с острым предметом и ранил его. Пострадавший доставлен в больницу, нападавшего разыскивает полиция. Выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщили в МВД, передаёт ТАСС.
10 декабря около 10:30 в полицию от мужчины поступило сообщение об инциденте у входа на станцию метрополитена «Славянский бульвар». По предварительной информации, неизвестный причинил острым предметом травму заявителю и скрылся с места происшествия. Пострадавший направлен для оказания помощи в одну из московских больниц, — рассказали в пресс-службе.
По данным источника агентства в правоохранительных органах, ранение было причинено ножом.
Ранее столичная полиция объявила в розыск участников драки в одном из подземных переходов метро. Оперативники проводят проверку по видеоролику, размещённому в Интернете. По предварительным данным, трое неизвестных, вероятно, трудовых мигрантов, избили 5 декабря мужчину, заступившегося за прохожих, при этом нападавшие применяли насилие и к случайным очевидцам, попытавшимся их остановить.