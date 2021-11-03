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Происшествия

В Москве неизвестный на электросамокате сбил пожилую женщину и скрылся

18:03, 05 ноября 2021
В Москве неизвестный на электросамокате сбил пожилую женщину и скрылся Фото: pexels.com
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На Манежной площади Москвы неизвестный на электросамокате сбил на большой скорости 77-летнюю женщину. Она упала, правонарушитель скрылся с места происшествия. Об этом сообщает Главное управление Росгвардии по Москве.

Пенсионерке помогли патрульные сотрудники ведомства. У нее диагностирован перелом плеча и черепно-мозговая травма. Проводится расследование, гонщика на электросамокате разыскивают.

Инцидент произошел на Манежной площади в центре столицы. Молодой человек на электросамокате на большой скорости сбил пожилую женщину недалеко от памятника маршалу Жукову, после чего скрылся с места происшествия, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба охраны выступила с предложением запретить кататься на самокатах, роликах и велосипедах в Александровском саду и на Красной площади. Предлагается дополнить правила посещения Кремля пунктом №181. Соответствующие ограничения необходимо ввести «в целях повышения уровня безопасности граждан». При этом отмечается, что речь идёт именно о территориях, прилегающих к Кремлю.

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