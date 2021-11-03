В Москве неизвестный на электросамокате сбил пожилую женщину и скрылся

На Манежной площади Москвы неизвестный на электросамокате сбил на большой скорости 77-летнюю женщину. Она упала, правонарушитель скрылся с места происшествия. Об этом сообщает Главное управление Росгвардии по Москве.
Пенсионерке помогли патрульные сотрудники ведомства. У нее диагностирован перелом плеча и черепно-мозговая травма.
Инцидент произошел на Манежной площади в центре столицы. Молодой человек на электросамокате на большой скорости сбил пожилую женщину недалеко от памятника маршалу Жукову, после чего скрылся с места происшествия, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Федеральная служба охраны выступила с предложением запретить кататься на самокатах, роликах и велосипедах в Александровском саду и на Красной площади. Предлагается дополнить правила посещения Кремля пунктом №181. Соответствующие ограничения необходимо ввести «в целях повышения уровня безопасности граждан». При этом отмечается, что речь идёт именно о территориях, прилегающих к Кремлю.