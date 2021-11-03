В Москве неизвестный на электросамокате сбил пожилую женщину и скрылся

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Более 200 человек эвакуируют из шахты «Таштагольская» в Кузбассе из-за пожара. Сведений о пострадавших на данный момент нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

На горизонте минус 350 м в шахте «Таштагольская» произошёл пожар. В это время в выработках находились более 225 человек, на аварийном участке — шесть. Сейчас людей эвакуируют. Пострадавших нет, —...