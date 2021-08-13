В Москве неизвестные выбросили в мусорный контейнер младенца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

До катастрофы в Турции самолёт Бе-200 ни разу не терпел крушения, оставаясь в высшей степени надёжным судном. Об этом в интервью ТАСС заявил авиационный эксперт Роман Гусаров.

За почти 20 лет при крайне активном использовании в сложнейших условиях с ними не произошло ни одной авиакатастрофы, — пояснил специалист. Комментируя крушение самолёта в Турции, он отметил, что Бе-200...