В Москве неизвестные выбросили в мусорный контейнер младенца
Антон Касс
Антон Касс
16:39, 14 августа 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В мусорном контейнере в центре Москвы обнаружена живая новорождённая девочка. Об этом сообщает столичная прокуратура.
В мусорном контейнере на улице Усачёва обнаружен новорождённый ребенок, завёрнутый в куртку и полиэтиленовый пакет. Девочке не больше суток от рождения. Сейчас её осматривают врачи, — говорится в сообщении ведомства.
Прокуроры устанавливают обстоятельства инцидента и занимаются поиском родителей младенца.
Ранее, 13 августа, брошенного новорождённого нашли во дворе дома на Ярославском шоссе в Москве. Вскоре после этого силовики нашли мать ребёнка.