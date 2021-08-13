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В Москве неизвестные выбросили в мусорный контейнер младенца

16:39, 14 августа 2021
В Москве неизвестные выбросили в мусорный контейнер младенца Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В мусорном контейнере в центре Москвы обнаружена живая новорождённая девочка. Об этом сообщает столичная прокуратура.

В мусорном контейнере на улице Усачёва обнаружен новорождённый ребенок, завёрнутый в куртку и полиэтиленовый пакет. Девочке не больше суток от рождения. Сейчас её осматривают врачи, — говорится в сообщении ведомства.

Прокуроры устанавливают обстоятельства инцидента и занимаются поиском родителей младенца.

Ранее, 13 августа, брошенного новорождённого нашли во дворе дома на Ярославском шоссе в Москве. Вскоре после этого силовики нашли мать ребёнка.

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