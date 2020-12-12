В Москве неизвестные устроили стрельбу из окна Maybach

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Индийские рабочие устроили погром на фабрике по производству iPhone в индийском регионе Насапура. Инцидент произошёл в субботу, 12 декабря. Возмущённые сотрудники компании Wistron, которая помогает Apple в сборке техники, потребовали полностью выплатить зарплату.

Администрация урезала выплаты рабочим и инженерам и отказалась доплачивать за проделанную работу. Инженеры должны были получить за месяц $285, но вместо этого им выплатили $217, а в последнее время зарплата...