В Москве неизвестные устроили стрельбу из окна Maybach

Устроивших стрельбу из окна автомобиля премиум класса на Тверской улице в столице разыскивают полицейские. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошёл вечером в воскресенье на Тверской улице. Неизвестные на автомобиле Maybach несколько раз выстрелили из окна, а затем скрылись. В данный момент полиция разыскивает данную машину, а также участников стрельбы, — сказал собеседник ТАСС.
Как рассказали в свою очередь в пресс-службе столичного ГУ МВД России, сообщение о хлопке, похожем на выстрел, поступило в службу «02» в 19:45. По данному факту проводится проверка, разыскивается по указанным очевидцами приметам машина.
Данных о пострадавших не поступало.
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