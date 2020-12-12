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В Москве неизвестные устроили стрельбу из окна Maybach

21:28, 13 декабря 2020 59
Фото: Horst Galuschka/Global Look Press

Устроивших стрельбу из окна автомобиля премиум класса на Тверской улице в столице разыскивают полицейские. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл вечером в воскресенье на Тверской улице. Неизвестные на автомобиле Maybach несколько раз выстрелили из окна, а затем скрылись. В данный момент полиция разыскивает данную машину, а также участников стрельбы, — сказал собеседник ТАСС.

Как рассказали в свою очередь в пресс-службе столичного ГУ МВД России, сообщение о хлопке, похожем на выстрел, поступило в службу «02» в 19:45. По данному факту проводится проверка, разыскивается по указанным очевидцами приметам машина.

Данных о пострадавших не поступало.

Как сообщал NEWS.ru, в Копейске Челябинской области группа хулиганов напала на сотрудника Росгвардии в алкомаркете. Они были задержаны полицией.

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