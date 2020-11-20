В Москве нашли убитой девочку-подростка

Окровавленное тело 15-летней девочки нашли в одной из квартир в доме на западе Москвы. Подростка зарезали неизвестные.
Трагедия произошла в районе Можайского шоссе. Известно, что девочка проживала с папой и бабушкой,
В момент происшествия бабушки не было дома, а папа ребёнка был в командировке.
Причины и обстоятельства ЧП доподлинно неизвестны. На месте работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело.
Ранее, как писал NEWS.ru, в подмосковном лесу было найдено тело мужчины со связанными руками и пакетом на голове. По делу об убийстве задержаны три человека.