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Происшествия

В Москве нашли убитой девочку-подростка

16:24, 20 ноября 2020 14
Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Окровавленное тело 15-летней девочки нашли в одной из квартир в доме на западе Москвы. Подростка зарезали неизвестные.

Трагедия произошла в районе Можайского шоссе. Известно, что девочка проживала с папой и бабушкой, передаёт РЕН ТВ.

В момент происшествия бабушки не было дома, а папа ребёнка был в командировке.

Причины и обстоятельства ЧП доподлинно неизвестны. На месте работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело.

Ранее, как писал NEWS.ru, в подмосковном лесу было найдено тело мужчины со связанными руками и пакетом на голове. По делу об убийстве задержаны три человека.

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