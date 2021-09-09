В Москве нашли мёртвым бывшего полковника МВД

В Москве найден мёртвым полковник МВД в отставке Андрей Дроздов. Предполагается, что он покончил с собой. Тело бывшего офицера обнаружила его супруга в квартире в Большом Афанасьевском переулке. Об этом сообщает MK.RU.

Версия о самоубийстве была выдвинута исходя из характера травм. Мотивы, по которым экс-полковник мог свести счёты с жизнью, пока не называются.

Дроздову был 61 год. В отставку он вышел в 2001 году. На тот момент он занимал пост начальника управления по экономическим преступлениям столичного главка МВД.

Ранее в Москве нашли мёртвым капитана МВД, сотрудника департамента информационных технологий. По словам родственников, в последнее время он много нервничал и не мог заснуть без снотворного.

В Татарстане сотрудник полиции покончил с собой прямо на рабочем месте. Его обнаружили коллеги. Полицейскому оказали первую помощь, после чего доставили в БСМП, где он и скончался.