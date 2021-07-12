В Москве напали на экс-депутата Госдумы Шингаркина

Бывший депутат Госдумы Максим Шингаркин заявил о совершённом на него нападении в Москве, передаёт РИА Новости. При этом в пресс-службе столичной полиции утверждают, что информация об инциденте к ним не поступала.

Это Максим Шингаркин. Не успели мы сегодня записать нашу очередную порцию работы за прошедшую неделю, как на меня около места, где мы работали, было совершено нападение, — заявил экс-парламентарий в Instagram.

Он добавил, что в настоящее время проходит обследование в больнице, а полиция ищет злоумышленников. Шингаркин считает, что за ним следили на протяжении недели, поэтому он ожидал нападения.

Ранее депутат Госсобрания Республики Марий Эл от «Единой России» Екатерина Вахитова была атакована выпускником во время выступления на последнем звонке. Инцидент произошёл 23 мая в школе посёлка Юрино. На появившемся в соцсетях видео видно, как молодой человек подбегает к парламентарию и наносит несколько ударов. Подростка в итоге скрутили и вывели из зала. Республиканское СУ СК по факту случившегося начало проверку.

По словам официального представителя депутата, несмотря на удар, Вахитова закончила речь, а нападавший якобы страдает психическим заболеванием. Парламентарий обратилась в полицию.