В Москве найдено тело бывшего главреда сайта «Единой России»

Бывший главный редактор сайта партии «Единая Россия» Михаил Бударагин найден мёртвым на севере Москвы.
Тело 36-летнего журналиста обнаружили во дворе дома, где проживает мать покойного. По предварительной версии полиции, Бударагин покончил с собой,
Следователи утверждают, что журналист в последнее время увлекался тотализаторами и брал кредиты в микрофинансовых организациях, к Бударагину приходили коллекторы и поступали угрозы.
Проверки в связи с гибелью журналиста продолжаются.
Накануне NEWS.ru писал, что в Москве покончил с собой подполковник ФСО, замначальника одного из отделений Федеральной службы охраны. Тело 38-летнего сотрудника ФСО было найдено в его собственной квартире. Рядом была обнаружена предсмертная записка, позволяющая предположить, что мужчина покончил с собой по личным мотивам.