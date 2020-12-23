В Москве найдено тело бывшего главреда сайта «Единой России»

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На территории турецкого курорта Аланья была изнасилована и ограблена туристка из России. Преступником оказался местный житель, который к настоящему моменту уже арестован полицией.

Нападение на россиянку было совершено в районе Секи 18 декабря. Мужчина набросился на неё, приставил нож к горлу и совершил насильственные действия. После этого он отобрал у потерпевшей сумку с...