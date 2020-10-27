В Москве найден мёртвым студент из Бурунди

https://static.news.ru/photo/0b78624c-1832-11eb-a161-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В российской столице неподалёку от общежития найден мёртвым студент Московского государственного строительного университета, приехавший из Бурунди.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, труп мужчины с проломленным черепом был найден в кустах между учебным корпусом университета и общежитием по адресу: Ярославское шоссе, дом 26, корпус 15, спустя сутки после наступления смерти.

Был обнаружен труп студента второго курса с раной головы, многооскольчатым переломом свода черепа и со следами волочения, — рассказал источник.

По его словам, погибший является гражданином Бурунди. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Ранее NEWS.ru писал о том, что на территории Санкт-Петербурга сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в убийстве преподавателя-биохимика из местного государственного технологического университета.