В Москве найден мёртвым студент из Бурунди

В российской столице неподалёку от общежития найден мёртвым студент Московского государственного строительного университета, приехавший из Бурунди.
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Был обнаружен труп студента второго курса с раной головы, многооскольчатым переломом свода черепа и со следами волочения, — рассказал источник.
По его словам, погибший является гражданином Бурунди. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Ранее NEWS.ru писал о том, что на территории Санкт-Петербурга сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в убийстве преподавателя-биохимика из местного государственного технологического университета.