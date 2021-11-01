В Москве найден мёртвым экс-директор Таджикского алюминиевого завода Синани

Бывший директор Таджикского алюминиевого завода Михаил Синани найден мёртвым в Москве. Тело 90-летнего изобретателя с огнестрельным ранением нашла его дочь. Об этом сообщают «Известия».

Мужчина лежал в ванной комнате, рядом был найден наградной пистолет. Оружие подарил начальник Комитета государственной безопасности Таджикистана после покушения на Синани в 1994 году.

Ранее сообщалось, что бывший первый замначальника штаба ВДВ генерал-майор Анатолий Белянин покончил с собой. По данному факту проводится проверка.

Тело генерала было обнаружено в его квартире в подмосковной Ивантеевке. По данным телеканала «Известия», свести счёты с жизнью он мог из-за проблем со здоровьем. В последнее время Белянин страдал воспалением поджелудочной железы.

Известно, что в 90-е годы генерал проходил в качестве свидетеля по уголовному делу об убийстве журналиста Дмитрия Холодова. Другие подробности чрезвычайного происшествия не сообщались.