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В Москве начались массовые задержания на Манежной площади

17:05, 13 марта 2022
В Москве начались массовые задержания на Манежной площади Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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В Москве начались массовые задержания участников несанкционированной акции, передаёт ТАСС. По данным агентства, сотрудники полиции по громкоговорителям просят разойтись всех причастных к несогласованному мероприятию.

Как передаёт корреспондент ТАСС с места событий, участников по громкой связи просят разойтись. В настоящее время начались задержания, — сообщили в агентстве.

Telegram-канал BAZA опубликовал видео, снятое в момент задержания участников несанкционированной акции. Уточняется, что полиции удалось задержать более 20 человек.

6 марта в ходе несанкционированной акции в центре Москвы полиция задержала около 1,7 тысячи человек.

В этот же день задержания проходили и в других городах России. Так, в Санкт-Петербурге в отделение полиции доставили гражданина США. Задержанный Александер Томас Чэдвэлл был привлечён к административной ответственности согласно ч. 1 ст. 20.2.2. КоАП РФ.

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