В Москве начались массовые задержания на Манежной площади

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Неизвестный сообщил, что здание Большого театра на Театральной площади в Москве было заминировано. На место прибыли сотрудники экстренных служб и правоохранители. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Неизвестный сообщил о заложенном взрывном устройстве на Театральной площади, 1, где находится Государственный академический Большой театр, — сказано в сообщении. Ранее самолёт авиакомпании Utair, выполнявший рейс из Калининграда в Москву,...