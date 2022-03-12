В Москве начались массовые задержания на Манежной площади
Захар Чайченко
Захар Чайченко
17:05, 13 марта 2022
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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В Москве начались массовые задержания участников несанкционированной акции, передаёт ТАСС. По данным агентства, сотрудники полиции по громкоговорителям просят разойтись всех причастных к несогласованному мероприятию.
Как передаёт корреспондент ТАСС с места событий, участников по громкой связи просят разойтись. В настоящее время начались задержания, — сообщили в агентстве.
Telegram-канал BAZA опубликовал видео, снятое в момент задержания участников несанкционированной акции. Уточняется, что полиции удалось задержать более 20 человек.
6 марта в ходе несанкционированной акции в центре Москвы полиция задержала около 1,7 тысячи человек.
В этот же день задержания проходили и в других городах России. Так, в Санкт-Петербурге в отделение полиции доставили гражданина США. Задержанный Александер Томас Чэдвэлл был привлечён к административной ответственности согласно ч. 1 ст. 20.2.2. КоАП РФ.