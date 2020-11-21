В Москве на жилой дом упала часть крана

В Москве часть строительного крана обрушилась на жилой дом. ЧП произошло ночью на Саввинской набережной. Очевидцы рассказывают, что проснулись от сильного грохота.
В результате обрушения была повреждена крыша соседнего дома и выбито окно на его последнем этаже.
Видео последствий
По информации «Интерфакса», при поднятии краном
Ранее, как писал NEWS.ru, во Владивостоке из-за непогоды бетонная плита упала с крыши девятиэтажного дома на припаркованную у здания машину. Владелец машины, в этот момент чистивший её от снега, еле успел отбежать от своего автомобиля — он отскочил за секунду до того, как плита расплющила его внедорожник.