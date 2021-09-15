В Москве на Садовом кольце загорелся мотоцикл после ДТП

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В результате аварии в Москве на Садовом кольце загорелся мотоцикл. Мотоциклист и его пассажирка получили ожоги. Об этом сообщается в Telegraм-канале московской Госавтоинспекции.

Инцидент произошёл вечером 15 сентября на Смоленской площади. При перестроении мотоциклист столкнулся с автомобилем «Газель». В результате у мотоцикла оказался повреждён бензобак, он загорелся.

В результате происшествия пострадали мотоциклист — мужчина 1990 года рождения — и его пассажирка 1992 года рождения. Они госпитализированы.

Движение в районе ДТП было временно ограничено. В настоящий момент оно восстановлено в полном объёме.

Ране сообщалось, что в Уссурийске в ДТП пострадала 10-летняя девочка. Её сбила конвойная машина местного отдела полиции.