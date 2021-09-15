В Москве на Садовом кольце загорелся мотоцикл после ДТП

В результате аварии в Москве на Садовом кольце загорелся мотоцикл. Мотоциклист и его пассажирка получили ожоги. Об этом сообщается в Telegraм-канале московской Госавтоинспекции.
Инцидент
В результате происшествия пострадали мотоциклист — мужчина 1990 года рождения — и его пассажирка 1992 года рождения. Они госпитализированы.
Движение в районе ДТП было временно ограничено. В настоящий момент оно восстановлено в полном объёме.
Ране сообщалось, что в Уссурийске в ДТП пострадала 10-летняя девочка. Её сбила конвойная машина местного отдела полиции.