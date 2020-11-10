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Происшествия

В Москве на Рублёвское шоссе свалилась бетонная плита

15:47, 10 ноября 2020 158
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В столице на дорожное полотно Рублёвского шоссе рухнула конструкция из бетона. Об этом сообщили экстренные службы.

На видеозаписи с места происшествия, опубликованной в Telegram-канале «360», видно, что часть бетонной плиты буквально раздавила автомобиль, придавив капот. От водителя огромный кусок бетона прошёл буквально в сантиметрах, и он не пострадал.

Сейчас на месте ЧП работают оперативные службы и выясняют причины падения плиты. Движение по Рублёвскому шоссе на западе Москвы частично перекрыто.

А вот другой инцидент с бетонной конструкцией закончился трагично.11 октября в микрорайоне Спартановка Тракторозаводского района Волгограда погиб 12-летний мальчик. Как сообщает СУ СК РФ по Волгоградской области, ребёнка придавило бетонной плитой. 

Как писал NEWS.ru, в Казани сняли короткометражку о разбитой дороге. 

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