В Москве на Рублёвское шоссе свалилась бетонная плита

В столице на дорожное полотно Рублёвского шоссе рухнула конструкция из бетона. Об этом сообщили экстренные службы.
На видеозаписи с места происшествия,
Сейчас на месте ЧП работают оперативные службы и выясняют причины падения плиты. Движение по Рублёвскому шоссе на западе Москвы частично перекрыто.
А вот другой инцидент с бетонной конструкцией закончился трагично.11 октября в микрорайоне Спартановка Тракторозаводского района Волгограда погиб 12-летний мальчик. Как сообщает СУ СК РФ по Волгоградской области, ребёнка придавило бетонной плитой.
Как писал NEWS.ru, в Казани сняли короткометражку о разбитой дороге.