В Москве на Рублёвское шоссе свалилась бетонная плита

https://static.news.ru/photo/1c6c78c6-2355-11eb-90c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В столице на дорожное полотно Рублёвского шоссе рухнула конструкция из бетона. Об этом сообщили экстренные службы.

На видеозаписи с места происшествия, опубликованной в Telegram-канале «360», видно, что часть бетонной плиты буквально раздавила автомобиль, придавив капот. От водителя огромный кусок бетона прошёл буквально в сантиметрах, и он не пострадал.

Сейчас на месте ЧП работают оперативные службы и выясняют причины падения плиты. Движение по Рублёвскому шоссе на западе Москвы частично перекрыто.

А вот другой инцидент с бетонной конструкцией закончился трагично.11 октября в микрорайоне Спартановка Тракторозаводского района Волгограда погиб 12-летний мальчик. Как сообщает СУ СК РФ по Волгоградской области, ребёнка придавило бетонной плитой.

Как писал NEWS.ru, в Казани сняли короткометражку о разбитой дороге.