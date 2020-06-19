В Москве на пожилую женщину напал тибетский мастиф

https://static.news.ru/photo/672b31ec-b251-11ea-afc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vadim Kot/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по городу Москве спасли 56-летнюю жительницу Москвы, на которую напала собака породы тибетский мастиф. Об этом NEWS.ru сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы во время патрулирования Восточного округа столицы увидели, как женщина пытается отбиться от большой собаки. Отогнать пса не удалось, вместо этого он набросился и на правоохранителей.

Один из росгвардейцев сначала выстрелил в воздух, а затем — в сторону животного. О его судьбе не сообщается. Женщину с рваными ранами руки госпитализировали в одну из городских больниц.

Стражи порядка выяснили, что собака выбежала на улицу с территории частного домовладения через открытую калитку. В результате проходившая мимо дома женщина подверглась нападению. По данному факту проводится разбирательство.

Ранее в Санкт-Петербурге собака напала на младенца и чуть не загрызла его насмерть — ребёнок был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Инцидент произошёл в Сестрорецке, в курортном районе Петербурга. На мать пострадавшего ребёнка составлен административный протокол о неисполнении родительских обязанностей.