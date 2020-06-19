В Москве на пожилую женщину напал тибетский мастиф

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по городу Москве спасли 56-летнюю жительницу Москвы, на которую напала собака породы тибетский мастиф. Об этом NEWS.ru сообщили в пресс-службе ведомства.
Росгвардейцы во время патрулирования Восточного округа столицы увидели, как женщина пытается отбиться от большой собаки. Отогнать пса не удалось, вместо этого он набросился и на правоохранителей.
Один из росгвардейцев сначала выстрелил в воздух, а затем — в сторону животного. О его судьбе не сообщается. Женщину с рваными ранами руки госпитализировали в одну из городских больниц.
Стражи порядка выяснили, что собака выбежала на улицу с территории частного домовладения через открытую калитку. В результате проходившая мимо дома женщина подверглась нападению. По данному факту проводится разбирательство.
Ранее в Санкт-Петербурге собака напала на младенца и чуть не загрызла его насмерть — ребёнок был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Инцидент произошёл в Сестрорецке, в курортном районе Петербурга. На мать пострадавшего ребёнка составлен административный протокол о неисполнении родительских обязанностей.
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